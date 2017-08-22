В Новомосковске неизвестный напал с ножом на женщин

В понедельник, 21 августа, в одну из больниц Новомосковска с ножевыми ранениями поступили две жительницы микрорайона Сокольники.

По предварительным данным, 65-летняя пенсионерка и 42-летняя женщина проживали в разных домах. Неизвестный злоумышленник нанёс каждой из них несколько резаных ран.

Сотрудники полиции разыскивают преступника и выясняют все обстоятельства происшествия.