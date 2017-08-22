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В Новомосковске неизвестный напал с ножом на женщин

В Новомосковске неизвестный напал с ножом на женщин

Пострадавшие госпитализированы. Полицейские ведут розыск злоумышленника.

В понедельник, 21 августа, в одну из больниц Новомосковска с ножевыми ранениями поступили две жительницы микрорайона Сокольники.

По предварительным данным, 65-летняя пенсионерка и 42-летняя женщина проживали в разных домах. Неизвестный злоумышленник нанёс каждой из них несколько резаных ран.

Сотрудники полиции разыскивают преступника и выясняют все обстоятельства происшествия.

сегодня, в 20:51 +1
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нападение на женщинножевые ранениярозыск преступника
Место
Тульская областьНовомосковскСокольники

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