На М-2 «Крым» пешеход попал под колеса «Мерседеса»
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
21 августа около 21.00 на 200 км трассы М-2 «Крым» (Щёкинский район) 59-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» сбил пешехода, который двигался по проезжей части при наличии обочины.
От полученных травм 48-летний мужчина скончался на месте ДТП.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать Правила дорожного движения и меры личной безопасности и напоминает, что пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам.
При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.
Соблюдение простых правил уменьшит вероятность аварийных ситуаций, сохранит ваше здоровье и безопасность окружающих вас людей.