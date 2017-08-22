новости
новости
Регистрация
На М-2 «Крым» пешеход попал под колеса «Мерседеса»
Фото УГИБДД по Тульской области.

На М-2 «Крым» пешеход попал под колеса «Мерседеса»

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

21 августа около 21.00 на 200 км трассы М-2 «Крым» (Щёкинский район) 59-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц»  сбил пешехода, который двигался по проезжей части при наличии обочины.

От полученных травм 48-летний мужчина скончался на месте ДТП.

госавтоинспекция

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать Правила дорожного движения и меры личной безопасности и напоминает, что пешеходы должны двигаться по тро­туарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам.

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

Соблюдение простых правил уменьшит вероятность аварий­ных ситуаций, сохранит ваше здоровье и безопасность ок­ружающих вас людей.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:41 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
М2-Крымпешеход

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области задержан мужчина с крупной партией героина
В Тульской области задержан мужчина с крупной партией героина
За неделю в Тульской области клещи укусили почти 100 человек
За неделю в Тульской области клещи укусили почти 100 человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.