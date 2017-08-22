На М-2 «Крым» пешеход попал под колеса «Мерседеса»

Фото УГИБДД по Тульской области.

21 августа около 21.00 на 200 км трассы М-2 «Крым» (Щёкинский район) 59-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» сбил пешехода, который двигался по проезжей части при наличии обочины.

От полученных травм 48-летний мужчина скончался на месте ДТП.

госавтоинспекция

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать Правила дорожного движения и меры личной безопасности и напоминает, что пешеходы должны двигаться по тро­туарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам.

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

Соблюдение простых правил уменьшит вероятность аварий­ных ситуаций, сохранит ваше здоровье и безопасность ок­ружающих вас людей.