Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.
В Тульской области задержан мужчина с крупной партией героина
У него изъято 95 свертков наркотика.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на автостанции в поселке Теплое задержали 38-летнего жителя с. Новое Село.
У оперативников была информация, что мужчина причастен к незаконному обороту наркотиков.
В ходе личного досмотра у мужчины изъято 95 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета.
Экспертиза установила, что это героин. По предварительной информации, общая масса изъятого — более 170 граммов.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228
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