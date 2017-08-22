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В Тульской области задержан мужчина с крупной партией героина
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Тульской области задержан мужчина с крупной партией героина

У него изъято 95 свертков наркотика.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на автостанции в поселке Теплое задержали 38-летнего жителя с. Новое Село.

У оперативников была информация, что мужчина причастен к незаконному обороту наркотиков.

В ходе личного досмотра у мужчины изъято 95 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета.

Экспертиза установила, что это героин. По предварительной информации, общая масса изъятого — более 170 граммов.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Подозреваемого заключили под стражу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:50 +1
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