В Тульской области задержан мужчина с крупной партией героина

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

У него изъято 95 свертков наркотика.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на автостанции в поселке Теплое задержали 38-летнего жителя с. Новое Село.

У оперативников была информация, что мужчина причастен к незаконному обороту наркотиков.

В ходе личного досмотра у мужчины изъято 95 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета.

Экспертиза установила, что это героин. По предварительной информации, общая масса изъятого — более 170 граммов.