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За неделю в Тульской области клещи укусили почти 100 человек

За неделю в Тульской области клещи укусили почти 100 человек

Среди пострадавших – 25 детей.

За неделю в больницы Тульской области по факту присасывания клещей обратились 95 человек (из них 25 детей).

Всего с начала сезона с укусами клещей обратилось 2156 человек (из них 736 детей).

Укусы клещами зарегистрированы в Алексинском, Заокском, Ясногорском, Суворовском, Белевском, Ефремовском, Новомосковском, Щекинском, Киреевском районах и в Туле.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что в случае присасывания клеща необходимо обратиться в больницу для его удаления.

Исследовать клеща на наличие в нем возбудителей болезней можно в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (ул. Оборонная, д. 114, тел. 37−39−56) или в ООО «Тульская диагностическая лаборатория» (ул. Московская, д. 17, тел. 21−23−69).

По вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами, консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-07-06, 37-33-25, 37-30-77.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:22 +2
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