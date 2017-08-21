В Тульской области в ДТП погиб 17-летний водитель

Фото УГИБДД по Тульской области.

Парень не имел водительского удостоверения и проживал в Орловской области.

20 августа в 3.30 на 11-м километре автодороги «Чернь-Арсеньево-Троицкое-Бачурино» Чернского района 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

От полученных травм парень скончался на месте происшествия.

В УГИБДД по Тульской области отметили, что на транспортном средстве на передней оси были установлены шины для использования в зимний период, водительское удостоверение водитель не имел, проживал в Орловской области.