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В Тульской области в ДТП погиб 17-летний водитель
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области в ДТП погиб 17-летний водитель

Парень не имел водительского удостоверения и проживал в Орловской области.

20 августа в 3.30 на 11-м километре автодороги «Чернь-Арсеньево-Троицкое-Бачурино» Чернского района 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

От полученных травм парень скончался на месте происшествия.

В УГИБДД по Тульской области отметили, что на транспортном средстве на передней оси были установлены шины для использования в зимний период, водительское удостоверение водитель не имел, проживал в Орловской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:47 0
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