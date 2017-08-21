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В Туле покажут работы 16 известных художников-модернистов

В Туле покажут работы 16 известных художников-модернистов

С 8 сентября по 8 ноября в Likerka Loft пройдёт мультимедийная выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты».

Выставка включает в себя работы шестнадцати самых значимых представителей эпохи модернизма — Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Гогена, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрека, Густава Климта, Поля Синьяка, Пита Мондриана, Амедео Модильяни, Винсента Ван Гога, Пьера Огюста Ренуара, Хуана Гриса, Поля Клее, Эдварда Мунка, Василия Кандинского и Казимира Малевича. В общей сложности будет показано около 5000 работ более чем из 20 музеев мира.

Мультимедийная часть выставки — это путешествие в мир искусства конца XIX — начала XX вв., когда культура и общество переживали настоящую революцию. Каждый год приносил в повседневность новые достижения — граммофоны, кинотеатры, пишущие машинки, электричество, самолеты, телефоны, рентген. Одновременно с промышленной революцией мир потрясали политические перевороты и войны. Искусство остро реагировало на происходящее. Именно тогда появились художественные течения, позже объединенные термином «модернизм» — экспрессионизм, абстракционизм, сюрреализм, супрематизм и пр.

В это время начинают рваться связи между реальностью и ее изображением на холсте — от копирования окружающего мира художники переходят к сотворению миров собственных. Так, полные первобытных тайн, поражающие красочностью и жизнерадостностью полотна Поля Гогена — это отражение внутреннего мироощущения художника, его мечта, переплетающаяся с мифами народов Океании. У Густава Климта преисполненные эротизма женские образы растворяются в декоративном великолепии. Василий Кандинский открывает в схематизме силу вызывать свободные ассоциации, а идеолог супрематизма Казимир Малевич провозглашал, что только беспредметные картины являются актом «чистого творчества», уравнивавшего творческую силу человека и Природы.

Выставка станет серьезной образовательной площадкой — в специальном аванзале перед посещением экспозиции зрители смогут погрузиться в контекст эпохи и понять логику художников, которая привела их от реалистического изображения действительности к «Черному квадрату».

Картины модернистов часто содержат загадки для взгляда, заставляя его блуждать как по лабиринту и открывают источник смысла там, где традиция видит лишь хаос и бессмыслицу. Они с легкостью обретают новую жизнь при помощи цифровых технологий — ведь сто лет назад именно творчество модернистов было первым проблеском этого технологического будущего.

Вы уже можете купить билеты на выставку в Myslo-кассе.

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