В Туле пройдет фестиваль «Удачный улов – 2017»

Фото из архива Myslo.

Для гостей и участников мероприятия будет работать полевая кухня.

В субботу, 26 августа, в Туле на набережной Дрейера со стороны музея оружия состоится фестиваль «Удачный улов – 2017» по ловле рыбы поплавочной удочкой.

Мероприятие состоится в рамках празднования Дня города.

Регистрация участников – с 8.00 до 9.00. Начало соревнований – в 10.00. Участие в фестивале бесплатное.

С 12.00 до 13.00 запланирована культурная программа для детей. Также для гостей и участников фестиваля будет работать полевая кухня.