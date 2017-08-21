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На улице Октябрьской туляк устроил аварию с четырьмя автомобилями
Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

На улице Октябрьской туляк устроил аварию с четырьмя автомобилями

При столкновении пострадали пассажирки одной из машин.

В субботу, 19 августа, около 8.00 на улице Октябрьской 58-летний водитель Nissan Qashqai «собрал» три стоящих на светофоре машины – «Ниву», Daewoo Nexia и Hyundai Sonata.

В результате ДТП пострадали две пассажирки «Нивы» – 16-летняя девушка и женщина 1974 года рождения. Они получили неопасные травмы и после оказания необходимой помощи были отпущены домой.

В тот же день, примерно в 16.00, в Заокском районе на 4-м километре подъезда к Серпухову, водитель внедорожника Маzda СХ-7 сбил семилетнюю девочку, которая перебегала проезжую часть – на противоположной стороне была припаркована машина родителей.

Как уточнили в отделении пропаганды БДД областного УГИБДД, ребёнок получил телесные повреждения. Пострадавшая была доставлена в Тульскую детскую областную больницу.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 17:32 −1
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