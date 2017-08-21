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Гармошка, всечка и пастила: о тульских брендах расскажут на федеральном канале
Фото Алексея Пирязева.

Гармошка, всечка и пастила: о тульских брендах расскажут на федеральном канале

Съемочная группа телеканала «Поехали!» начала в Туле съемки серии программ «Поехали за покупками!».

Сегодня в Туле стартовали съемки новой программы «Поехали за покупками!» для нового телеканала «Поехали!» (Первый канал. Всемирная сеть).

Первые выпуски программы выйдут в эфир уже совсем скоро. В программе расскажут и покажут, как много интересного можно найти в каждом уголке нашей страны, а главное, что интересного и необычного привезти из разных мест.

В Туле есть не только тульские пряники!

По словам линейного продюсера проекта Сергея Федосеева, задача программы — взглянуть на региональные абсолютные бренды с нестандартной стороны и показать новые производства.

Например, жительница Ярославля решила возродить производство, принадлежавшее ее прадеду. Он был купцом первой гильдии и занимался производством и экспортом иван-чая. Найдя в семейных архивах рецептуру, девушка создала новый «старый» бренд.

В планах съемочной группы проехать всю Россию и не только и изучить производства в каждом регионе.

В Туле свое путешествие группа начала сегодня, 21 августа, на фабрике «Тульская гармонь». На съемках побывали и корреспонденты Myslo.

В программе зрители узнают историю тульской гармони и увидят полный цикл производства музыкальной гордости региона.

Съемочная группа пробудет в нашем регионе 10 дней и за это время в поисках интересного и необычного побывает на производствах в Белеве, Филимоново и Крапивне, исследует Куликово поле и разберется, что такое тульская всечка и что современного с ней можно сделать.

Участники проекта поделились с Myslo, чем им уже успела запомниться Тула и чем они планируют заниматься в перерывах между съемками.

Татьяна Кирилюк, ведущая программы

– В Туле очень много заброшенных разрушенных домов. И это придает некий колорит — рассказывает о древней истории. Я люблю такие помещения: там сразу можно пофантазировать и представить, как здесь жила семья 50 или даже 100 лет назад. Мне очень хочется посетить Тульский некрополь. Говорят, что на кладбище Тулы похоронено много знаменитых людей в красивых склепах. Это тоже история! Мы обязательно поедем в Ясную Поляну и посетим Центральный парк. В качестве гостинцев для своих родных мне хотелось бы привезти из Тулы красивые расписные пряники.

Сергей Федосеев, линейный продюсер

– Вообще, чувствуется, что за городом ухаживают: Тула чистая, ухоженная, дороги, кстати, тоже неплохие! Очень хотелось бы посмотреть сам город, погулять по центру. Мне, в первую очередь, всегда интересны люди и их необычные увлечения. В этом плане у вас, я знаю, есть Ликерка Лофт и театры.

Съемки программы уже прошли в Ярославле, на очереди у телевизионщиков другие регионы.

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Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 34
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 35
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 36
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 37
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 38
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 39
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 40
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 41
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 42
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 43
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 44
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 45
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 46
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 47
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 48
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 49
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 50
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 51
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 52
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 53
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 54
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 55
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 56
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 57
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 58
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 59
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 60
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 61
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 62
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 63
Съемки программы Первого канала в Туле, Фото: 64
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:50 +2
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