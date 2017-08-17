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Тульские скверы, парки и набережную обработали от клещей
Фото: tula.ru

Тульские скверы, парки и набережную обработали от клещей

Акарицидная обработка будет проходить вплоть до сентября.

В Туле проходит противоклещевая обработка мест массового скопления людей. Работы уже проведены на набережной Упы, в Баташевском саду, в сквере на ул. Кирова, сквере имени А. С. Пушкина, в березовой роще на ул. Калинина, на бульваре 2-го проезда Металлургов.

Кроме того, от паразитов обработаны сквер «Левша», спортивные площадки на ул. Речной, в Заречье, территории посёлков Октябрьский, Ленинский и Обидимо. Противоклещевую обработку планируется провести на площади около 40 га. Она продлится до сентября.

Напомним, по данным тульского Роспотребнадзора, всего за лето 2017 года от клещей было обработано 876 га территории Тульской области. С жалобами на укусы паукообразных обратились более двух тысяч человек, среди них 711 детей.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:17 +1
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