В Тульской области у женщины украли козла

В дежурную часть отдела МВД по Новомосковску поступило заявление от жительницы деревни Хмелевка. Женщина сообщила, что ночью из сарая около ее дома неизвестный украл козла.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний житель районного центра. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, в полиции возбуждено уголовное дело по ст. «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».

Похищенное животное так и не нашли. Подозреваемого заключили под стражу.