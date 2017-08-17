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В музее оружия откроется выставка «Легендарный Калашников»
Фото: Чебоксары.ру

В музее оружия откроется выставка «Легендарный Калашников»

Посетителям покажут 150 различных экспонатов.

25 августа в здании музея оружия на территории Тульского кремля откроется выставка «Легендарный Калашников». Это совместный проект с Музейно-выставочным комплексом им. М. Т. Калашникова (г. Ижевск).

Выставка посвящена жизни и деятельности всемирно известного конструктора, создавшего унифицированную систему стрелкового оружия для отечественных войск.

Посетителям представят 150 экспонатов — ряд моделей боевого и охотничьего оружия, разработанного М. Т. Калашниковым, его личные вещи, а также фотографии, книги и копии архивных документов.

Выставка продлится до 25 февраля 2018 года.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:51 +3
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