В музее оружия откроется выставка «Легендарный Калашников»

Фото: Чебоксары.ру

25 августа в здании музея оружия на территории Тульского кремля откроется выставка «Легендарный Калашников». Это совместный проект с Музейно-выставочным комплексом им. М. Т. Калашникова (г. Ижевск).

Выставка посвящена жизни и деятельности всемирно известного конструктора, создавшего унифицированную систему стрелкового оружия для отечественных войск.

Посетителям представят 150 экспонатов — ряд моделей боевого и охотничьего оружия, разработанного М. Т. Калашниковым , его личные вещи, а также фотографии, книги и копии архивных документов.

Выставка продлится до 25 февраля 2018 года.