Фото: Чебоксары.ру
В музее оружия откроется выставка «Легендарный Калашников»
Посетителям покажут 150 различных экспонатов.
25 августа в здании музея оружия на территории Тульского кремля откроется выставка «Легендарный Калашников». Это совместный проект с Музейно-выставочным комплексом им.
Выставка посвящена жизни и деятельности всемирно известного конструктора, создавшего унифицированную систему стрелкового оружия для отечественных войск.
Посетителям представят 150 экспонатов — ряд моделей боевого и охотничьего оружия, разработанного
Выставка продлится до 25 февраля 2018 года.
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