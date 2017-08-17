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В Алексине мать осудили за смерть собственного ребенка

В Алексине мать осудили за смерть собственного ребенка

1,5-годовалый малыш выпал из окна.

В Алексине суд вынес приговор 28-летней местной жительнице. Она признана виновной в ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)
 
Следствием и судом установлено, что 3 мая женщина находилась дома по ул. Героев Алексинцев со своим сыном, 2015 года рождения. Малыш находится на подоконнике, при этом створка окна была открыта. Мать оставила ребенка без присмотра и вышла из комнаты на несколько минут на кухню.
 
В это время мальчик выпал из окна пятого этажа.
 
Малыша доставили в алексинскую больницу, однако, несмотря на оказанную медицинскую помочь, спасти его жизнь не удалось.
 
Женщине назначено наказание в виде исправительных работ на 1 год 10 месяцев с удержанием из заработной платы 15% в доход государства.
 
Приговор суда вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:04 0
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