В Алексине мать осудили за смерть собственного ребенка

В Алексине суд вынес приговор 28-летней местной жительнице. Она признана виновной в ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)

Следствием и судом установлено, что 3 мая женщина находилась дома по ул. Героев Алексинцев со своим сыном, 2015 года рождения. Малыш находится на подоконнике, при этом створка окна была открыта. Мать оставила ребенка без присмотра и вышла из комнаты на несколько минут на кухню.

В это время мальчик выпал из окна пятого этажа.

Малыша доставили в алексинскую больницу, однако, несмотря на оказанную медицинскую помочь, спасти его жизнь не удалось.

Женщине назначено наказание в виде исправительных работ на 1 год 10 месяцев с удержанием из заработной платы 15% в доход государства.

Приговор суда вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.