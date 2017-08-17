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Рабочего «Тулачермета» раздавило вагонами

Рабочего «Тулачермета» раздавило вагонами

Под суд пойдет мужчина, который управлял вагонотолкателем.

И.о. прокурора Пролетарского района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 53-летнего мастера рудного двора агломерационного цеха ПАО «Тулачермет» в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В ходе предварительного расследования установлено, что 13 мая на территории рудного двора агломерационного цеха ПАО «Тулачермет» сменный мастер указанного цеха самостоятельно сел за управление вагонотолкателем, так как не было машиниста.

Мужчина не был обучен, не имел удостоверения на право работы машинистом вагоноопрокидывателя.

В нарушение инструкции по охране труда, не убедившись, что регулировщик скорости находится в безопасном месте, при опускании стрелы вагонотолкателя на сцепные устройства полувагонов, зажал рабочего между стрелой толкателя и полувагоном. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд для рассмотрения по существу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:44 +3
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