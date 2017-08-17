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19 августа в Туле на Пролетарском мосту будет ограничено движение

19 августа в Туле на Пролетарском мосту будет ограничено движение

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

19 августа в рамках реализации проекта «Каникулы в городе» в Туле пройдет фитнес-фестиваль.

В связи с этим с 6.00 до 21.00 будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств на съездах на набережную реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:49 +2
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