В Кондуках пройдет эндуро-гонка XEnduro.Ru-2017

Фото из архива Myslo.

26 августа состоится экстремальное эндуро на мотоциклах — третий этап Кубка XEnduro.Ru-2017. Участникам предстоит преодолеть сложную трассу, расположенную в огромном живописном карьере. Отвесные подъемы, сложные затяжные спуски, лес, грязь — все это станет настоящим испытанием для тех, кто не боится трудностей!

Место проведения: Узловский район, д. Кондуки.

Программа: