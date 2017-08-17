Фото из архива Myslo.
В Кондуках пройдет эндуро-гонка XEnduro.Ru-2017
Приглашаются все желающие!
26 августа состоится экстремальное эндуро на мотоциклах — третий этап Кубка XEnduro.Ru-2017. Участникам предстоит преодолеть сложную трассу, расположенную в огромном живописном карьере. Отвесные подъемы, сложные затяжные спуски, лес, грязь — все это станет настоящим испытанием для тех, кто не боится трудностей!
Место проведения: Узловский район, д. Кондуки.
Программа:
- 9.30 — 11.30 — регистрация,
- 12.30 — расстановка на старте,
- 13.00 — открытие соревнований,
- 13.15 — старт класса «Extreme» (2 ч.),
- 14.15 — старт класса «Adventure» (1 ч.),
- 16.00 — награждение,
- 16.30 — закрытие соревнований.