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В Кондуках пройдет эндуро-гонка XEnduro.Ru-2017
Фото из архива Myslo.

В Кондуках пройдет эндуро-гонка XEnduro.Ru-2017

Приглашаются все желающие!

26 августа состоится экстремальное эндуро на мотоциклах — третий этап Кубка XEnduro.Ru-2017. Участникам предстоит преодолеть сложную трассу, расположенную в огромном живописном карьере. Отвесные подъемы, сложные затяжные спуски, лес, грязь — все это станет настоящим испытанием для тех, кто не боится трудностей!

Место проведения: Узловский район, д. Кондуки.

Программа:

  • 9.30 — 11.30 — регистрация,
  • 12.30 — расстановка на старте,
  • 13.00 — открытие соревнований,
  • 13.15 — старт класса «Extreme» (2 ч.),
  • 14.15 — старт класса «Adventure» (1 ч.),
  • 16.00 — награждение,
  • 16.30 — закрытие соревнований.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:03 +2
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