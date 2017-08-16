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В Тульской области мужчина украл пять канистр с гербицидами
Общая сумма похищенного составила более 127 000 рублей.
Ефремовский районный суд признал виновным местного жителя в краже пяти канистр с гербицидами.
Мужчина обрабатывал сельскохозяйственные поля одного из предприятий средствами защиты растений – гербицидами. В течении пяти дней после работы мужчина похищал по одной канистре защитного средства и незаметно вывозил из предприятия на своем автомобиле. Всего ему удалось украсть пять канистр на сумму 127 885 рублей.
Свою вину подсудимый отрицать не стал. Ему назначен штраф 15 000 рублей.
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