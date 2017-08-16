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В Тульской области мужчина украл пять канистр с гербицидами
Фото rk.karelia.ru

В Тульской области мужчина украл пять канистр с гербицидами

Общая сумма похищенного составила более 127 000 рублей.

Ефремовский районный суд признал виновным местного жителя в краже пяти канистр с гербицидами.

Мужчина обрабатывал сельскохозяйственные поля одного из предприятий средствами защиты растений – гербицидами. В течении пяти дней после работы мужчина похищал по одной канистре защитного средства и незаметно вывозил из предприятия на своем автомобиле. Всего ему удалось украсть пять канистр на сумму 127 885 рублей.      

Свою вину подсудимый отрицать не стал. Ему назначен штраф 15 000 рублей.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:44 +2
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Тульская областьЕфремовский район

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