В Тульской области мужчина украл пять канистр с гербицидами

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Ефремовский районный суд признал виновным местного жителя в краже пяти канистр с гербицидами.

Мужчина обрабатывал сельскохозяйственные поля одного из предприятий средствами защиты растений – гербицидами. В течении пяти дней после работы мужчина похищал по одной канистре защитного средства и незаметно вывозил из предприятия на своем автомобиле. Всего ему удалось украсть пять канистр на сумму 127 885 рублей.

Свою вину подсудимый отрицать не стал. Ему назначен штраф 15 000 рублей.