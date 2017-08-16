Туляки жалуются на огромные счета от «Тулгорводоканала»

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Туляк Александр Спирин уже много лет живет в поселке Ленинский. Но с такими огромными счетами за водоснабжение столкнулся впервые. За июнь 2017 года «Тулгорводоканал» выставил мужчине счет в размере 5700 рублей, из которых 4900 рублей были за полив огорода.

Александр Спирин – Я таких сумм в квитанции никогда в жизни не видел! Раньше мы платили в местную организацию, выходило максимум две тысячи, а сейчас очень много получается, — говорит Александр Спирин. — У меня на огороде восемь соток. Но я не фермер, обыкновенный садовод-любитель, у меня даже теплиц нет. А мне насчитали почти 2,5 тонны воды! Да и лето выдалось такое, что огород я почти не поливал. На улице каждый день шел дождь, уж не за него ли мы заплатили?

Мужчина рассказывает: в такой же ситуации оказались все, у кого не были установлены счетчики.

– С радостью бы поставил счетчик, но пользоваться им было нельзя. В водопроводе была одна ржавчина, воду приходилось постоянно сливать, а сам прибор постоянно бы засорялся. В июне «Тулгорводоканал» отремонтировал систему, и я сразу занялся установкой прибора учета, — объясняет Александр. — И вот за три недели работы счетчика мы потратили всего 9 кубометров воды. А нам за месяц насчитали 220! Откуда эти цифры, нам никто толком не объясняет.

В такую же ситуацию попал и Игорь Андреев из поселка Иншинский. За его участок в шесть соток в июле ему выставили счет в 4 000 рублей.

– С такими ценами дешевле покупать овощи в магазине, чем самим растить. Почему нас поставили в такие условия? — недоумевает Игорь. — Пенсионерам просто невозможно потянуть оплату таких квитанций. И ладно было бы еще засушливое лето.

В холод и постоянные дожди у нас даже урожая почти нет, а деньги отдать мы теперь обязаны.

Мы подозреваем, что счета нам выставили с нарушениями, помогите разобраться!

В «Тулгорводоканале» прокомментировали сложившуюся ситуацию:

– Нормативы за полив определяет законодательство. Если на участке установлен водопровод и нет приборов учета, то собственник оплачивает потребление воды из расчета 27,6 кубометров за сотку. В июне согласно тарифу один кубометр воды стоил 22,51 руб. С июля цены повысились, теперь за полив одной сотки вместо 621 рубля нужно заплатить 670 рублей. Поэтому вышеуказанные счета начислены без нарушений.