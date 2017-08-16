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В Суворове пенсионерка отдала мошеннице 30 000 рублей
Фото novosti33.ru

В Суворове пенсионерка отдала мошеннице 30 000 рублей

По данному факту заведено уголовное дело.

В отдел полиции «Cуворовский» обратилась пенсионерка. Женщина заявила, что на улице к ней подошла девушка, которая представилась сотрудником банка. Она рассказала потерпевшей, что сейчас якобы проводится денежная реформа.

Злоумышленница сообщила, что женщина должна передать ей имеющиеся деньги для обмена на новые.

Пожилая жительница райцентра отдала мошеннице 30 000 рублей. После этого девушка пообещала, что новые деньги и выгоду в 1 800 рублей пенсионерка сможет забрать в банке в октябре. Поняв, что стала жертвой аферистки, обманутая женщина обратилась в полицию.

По данному факту стражи правопорядка завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас оперативники проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению личности преступницы и ее задержанию.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:13 +1
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Событие
Мошенничествопенсионерка
Место
Суворовский районТульская область

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