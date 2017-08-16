В Тульской области пройдет фестиваль народной культуры «Дедославль-2017»

19 августа в селе Дедилово Киреевского района пройдет областной исторический фестиваль народной культуры «Дедославль-2017».

Для гостей мероприятия подготовят насыщенную программу. В течение всего дня будут работать мастера декоративно-прикладного искусства: гончары, ткачи, живописцы, кукольники, мастера по лозоплетению, бисероплетению, лоскутному шитью, резьбе по дереву.

Все желающие смогут приобрести продукты агропромышленного комплекса Киреевского и других районов Тульской области.

А еще можно будет продегустировать мёд от местных пчеловодов, попробовать чай из самовара на дровах с луговыми травами.

Для детей подготовят игровые программы и интерактивные кукольные представления от народного кукольного театра «Петрушка». Самых маленьких гостей также ждут выступление фокусника, интерактивные занятия от детской библиотеки и клуба семейного отдыха.

С 15.30 до 17.30 на главной сцене фестиваля зрители увидят выступление лучших вокальных и хореографических коллективов района и области. Также запланирован танцевально-хороводный флешмоб «В хороводе были мы».

В 18.00 начнётся праздничный концерт «Славим тебя, село родное, Дедославль», который продолжится театрализованным прологом. Хедлайнером фестиваля станет кавер-группа CherryBoom.