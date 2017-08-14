В Зареченском районе Тулы задержали вора с пистолетом

Мужчина пробрался в помещение продуктового магазина. Увидев полицейских, он попытался скрыться, но был задержан.

В Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Тульской области от сотрудников частного охранного предприятия поступило сообщение о том, что в продуктовый магазин в Зареченском районе пробрался посторонний.

Для проверки информации по адресу сразу же был направлен патрульный экипаж. Полицейские застали вора на месте преступления – он опустошил кассу торговой точки и собирался скрыться, но был задержан.

Злоумышленником оказался 39-летний ранее судимый туляк. При досмотре у него были найдены и изъяты деньги, которые он вытащил из кассы, а также газовый пистолет. По факту происшествия сотрудниками Росгвардии проводится проверка.