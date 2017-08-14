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Щекинский филиал «ТНС энерго Тула» 15 августа изменит режим работы

Щекинский филиал «ТНС энерго Тула» 15 августа изменит режим работы

В связи с ремонтом электросетей приём платежей будет временно приостановлен.

Во вторник, 15 августа, с 9.00 до 11.30 центр обслуживания клиентов АО «ТНС энерго Тула», в Щекино, на площади Ленина, приостановит прием платежей в связи с плановым ремонтом электросетей.

Прием граждан по всем вопросам будет вестись с 11.30 до 17.00 (перерыв на обед – с 12.00 до 13.00). Оплатить счета за потребленную электроэнергию жители Тульской области могут на официальном сайте организации, а также в кассах «Почты России» и терминалах «Сбербанка».

Задать вопросы, связанные с оплатой электроэнергии и передать показания счётчиков жители Щекинского района могут по телефону «горячей линии»: 8(4872)52-34-10.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:49 0
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Тульская областьЩекино

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