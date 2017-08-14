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Жители Алексина смогут попасть на приём к министру труда и соцзащиты Андрею Филиппову

Жители Алексина смогут попасть на приём к министру труда и соцзащиты Андрею Филиппову

Передвижная приёмная правительства Тульской области будет работать в деревне Большое Шелепино.

Жители Алексинского района смогут попасть на приём к руководителю регионального министерства труда и социальной защиты Андрею Филиппову. Он пройдёт в среду, 30 августа, с 10.00 до 14.00.

Передвижной комплекс мобильной приемной областного правительства будет располагаться у здания алексинского МФЦ по адресу: Тульская область, г. Алексин, д. Большое Шелепино, ул. Новая, 6.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:35 0
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