Жители Алексина смогут попасть на приём к министру труда и соцзащиты Андрею Филиппову

Передвижная приёмная правительства Тульской области будет работать в деревне Большое Шелепино.

Жители Алексинского района смогут попасть на приём к руководителю регионального министерства труда и социальной защиты Андрею Филиппову. Он пройдёт в среду, 30 августа, с 10.00 до 14.00.

Передвижной комплекс мобильной приемной областного правительства будет располагаться у здания алексинского МФЦ по адресу: Тульская область, г. Алексин, д. Большое Шелепино, ул. Новая, 6.