По подозрению в ДТП с «летающим «Лексусом» в Туле установлен житель Московской области

Как сообщили Myslo в УМВД по Тульской области, мужчина не является собственником данного автомобиля.

Руководитель пресс-службы УМВД по Тульской области Андрей Ярцев:

Андрей Ярцев – В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен житель Московской области 1971 года рождения. Известно, что он не является собственником автомобиля «Лексус». Все обстоятельства совершения ДТП выясняются, в том числе и то, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения и почему покинул место совершения ДТП.

Как стало известно Myslo, автомобиль, предположительно, принадлежит брату водителя. Решается вопрос о привлечении к ответственности водителя, в том числе и за оставление места ДТП.

Напомним, необычное ДТП случилось 13 августа около шести утра в районе дома №149 по улице Фридриха Энгельса. По словам очевидцев, предположительно, пьяный мужчина на «Лексусе», двигаясь по направлению от ул. Первомайской в сторону ул. Агеева, наехал на клумбу и «взлетел».

Машина приземлилась на две припаркованные иномарки — «Киа» и «Опель». К счастью, в автомобилях не было людей.

Очевидцы рассказывают, что водитель «Лексуса» убежал с места ДТП. Его пытались догнать несколько человек, однако мужчине удалось скрыться.