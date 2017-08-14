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По подозрению в ДТП с «летающим «Лексусом» в Туле установлен житель Московской области

По подозрению в ДТП с «летающим «Лексусом» в Туле установлен житель Московской области

Как сообщили Myslo в УМВД по Тульской области, мужчина не является собственником данного автомобиля.

Руководитель пресс-службы УМВД по Тульской области Андрей Ярцев:

Андрей Ярцев

– В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен житель Московской области 1971 года рождения. Известно, что он не является собственником автомобиля «Лексус». Все обстоятельства совершения ДТП выясняются, в том числе и то, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения и почему покинул место совершения ДТП.

 

Как стало известно Myslo, автомобиль, предположительно, принадлежит брату водителя. Решается вопрос о привлечении к ответственности водителя, в том числе и за оставление места ДТП.

Напомним, необычное ДТП случилось 13 августа около шести утра в районе дома №149 по улице Фридриха Энгельса. По словам очевидцев, предположительно, пьяный мужчина на «Лексусе», двигаясь по направлению от ул. Первомайской в сторону ул. Агеева, наехал на клумбу и «взлетел».

Машина приземлилась на две припаркованные иномарки — «Киа» и «Опель». К счастью, в автомобилях не было людей.

Очевидцы рассказывают, что водитель «Лексуса» убежал с места ДТП. Его пытались догнать несколько человек, однако мужчине удалось скрыться.

 

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:33 +8
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