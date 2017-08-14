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Под Тулой у фермеров похитили химикаты и дизтопливо почти на 200 тысяч рублей

Под Тулой у фермеров похитили химикаты и дизтопливо почти на 200 тысяч рублей

По подозрению в совершении хищения задержан работник фермерского хозяйства.

В дежурную часть отдела полиции «Ленинский» с заявлением о краже обратился глава крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в деревне Варфоломеево под Тулой.

Мужчина сообщил, что путем свободного доступа с территории хозяйства совершена кража химических средств для защиты растений — гербицидов и фунгицидов, а также 400 литров дизельного топлива.

Ущерб от совершенного преступления составил 194 тысячи 83 рубля. Сотрудниками полиции в результате проведенных оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен 24-летний рабочий данного фермерского хозяйства. Похищенные химические средства изъяты и возвращены собственнику.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 34 и частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на совершение кражи». Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

 

сегодня, в 11:44 +1
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