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В Туле на Косой Горе водитель на «Калине» сбил двух детей и скрылся

В Туле на Косой Горе водитель на «Калине» сбил двух детей и скрылся

Его оперативно удалось задержать в тот же день.

Как сообщает региональное ГИБДД, 10 августа в 16.20 в пос. Косая Гора на улице Щекинское шоссе автомобиль сбил двух несовершеннолетних пешеходов: 16-летнюю девушку и 6-летнего мальчика.

Водитель с места ДТП скрылся, но вскоре был установлен и задержан. Им оказался мужчина 1969 года рождения, который управлял автомобилем «Лада Калина». В результате ДТП пешеходы с незначительными травмами обратились в городскую больницу и после оказания медицинской помощи отправились домой.

сегодня, в 11:47 0
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