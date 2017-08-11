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В Тульской области 21-летний внук обокрал родную бабушку

В Тульской области 21-летний внук обокрал родную бабушку

В микрорайоне Северо-Задонск полицейскими задержан подозреваемый в краже денег из квартиры пенсионерки.

В дежурную часть отдела МВД по городу Донской с заявлением обратилась пожилая жительница микрорайона Северо-Задонск.

Пенсионерка сообщила, что из квартиры по месту жительства пропали денежные средства в сумме 57 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен 21-летний внук заявительницы. Известно, что он нигде не работает, ранее судим.

По предварительной информации, молодой человек, зная где потерпевшая хранит денежные средства, подобрал ключ к замку шкафа и украл их. Подозреваемый признался в совершении преступления, сообщив о явке с повинной.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».

Подозреваемому избрана мера принуждения — обязательство о явке.

 

сегодня, в 11:40 0
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