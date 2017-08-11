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В массовой аварии в Узловском районе пострадала молодая пара

В массовой аварии в Узловском районе пострадала молодая пара

Медпомощь им оказывали на месте.

10 августа в 19.05 на 127-м километре автодороги «Кашира-Серебряные Пруды-Кимовск-Узловая», 26-летний водитель «ВАЗ-21124», предположительно не выбрал безопасный боковой интервал, совершил наезд на остановившийся на правой обочине по ходу движения автомобиль «МАЗ».

После этого водитель «двенадцатой» не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на правой обочине по ходу движения автомобиль «ВАЗ-21063» под управлением 22-летнего молодого человека, с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «ВАЗ-21124» и его пассажир, девушка 1996 года рождения. Медпомощь им оказывали на месте.

сегодня, в 11:53 0
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