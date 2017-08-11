Беременная женщина украла телефон у пациентки белёвской поликлиники

С учётом смягчающих обстоятельств, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере шесть тысяч рублей.

Приговором мирового судьи Белёвского судебного района, 26-летняя местная жительница признана виновной в краже мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры

По данным следствия, 15 июня текущего года, находясь в поликлинике ГУЗ «Белёвская центральная районная больница», осужденная украла мобильный телефон Nokia. Хозяйка аппарата в момент кражи находилась в процедурном кабинете. Сумма причинённого ущерба составила четыре тысячи рублей.

С учетом смягчающих вину обстоятельств – наличия на иждивении малолетнего ребенка, беременности, полного признания вины и раскаяния в содеянном, суд назначил воровке наказание в виде штрафа в размере шесть тысяч рублей.