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Беременная женщина украла телефон у пациентки белёвской поликлиники

Беременная женщина украла телефон у пациентки белёвской поликлиники

С учётом смягчающих обстоятельств, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере шесть тысяч рублей.

Приговором мирового судьи Белёвского судебного района, 26-летняя местная жительница признана виновной в краже мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры

По данным следствия, 15 июня текущего года, находясь в поликлинике ГУЗ «Белёвская центральная районная больница», осужденная украла мобильный телефон Nokia. Хозяйка аппарата в момент кражи находилась в процедурном кабинете. Сумма причинённого ущерба составила четыре тысячи рублей.

С учетом смягчающих вину обстоятельств – наличия на иждивении малолетнего ребенка, беременности, полного признания вины и раскаяния в содеянном, суд назначил воровке наказание в виде штрафа в размере шесть тысяч рублей.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:47 +2
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