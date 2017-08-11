В Туле откроют первый в России музей станкостроения

Он будет располагаться на базе завода «Октава». Экспозиция расскажет о техническом прогрессе в мировой истории на примере модернизации станков.

В Туле появится музей станкостроения. Это будет первое в России культурное учреждение, в котором посетителям расскажут о развитии машиностроительной отрасли на примере разработки и создания заводских станков. Музей станет частью масштабного социокультурного проекта – творческого индустриального кластера «Октава», который будет открыт в самом центре Тулы.

Музей станкостроения станет «музеем техники и человека», рассказывающем историю государства и мира через развитие станкостроения. Он будет основан на принципе постоянной актуализации контента с помощью научной работы, партнерских проектов, вовлечения зрителей, современных мультимедийных проектов и технологий.

Экспозиция музея будет сочетать традиционные экспонаты с высокими технологиями: проекциями, аудиоконтентом, интерактивными дисплеями. Гости смогут не только тестировать представленные на экспозиции предметы, но и погрузиться в виртуальную реальность.

Напомним, творческий индустриальный кластер «Октава» будет открыт уже этой осенью и будет включать в себя не только музей, но и Высшую техническую школу, комфортное городское пространство для досуга и отдыха, развлекательное и образовательное направления.