Тульские поисковики проведут акцию «Угнать за 60 секунд»

Мероприятие пройдёт в рамках фестиваля «Тульское небо», который запланирован на 12 августа.

В субботу, 12 августа, на аэродроме в Мясново, состоится в массовый спортивный фестиваль авиационных и технических видов спорта «Тульское небо». Начало в 13.00.

Туляков ждут показательные полёты легкомоторных самолётов, выступления десантников, мастер-классы по стрельбе и обращению с оружием. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

В 14.00 поисковый отряд «Лиза Алерт» проведет акцию «Угнать за 60 секунд». Вы можете проверить своего ребенка – уйдет ли он с незнакомым взрослым. Для записи на акцию и получения подробных инструкций необходимо связаться с организатором.

Также поисковики проведут познавательную лекцию. Детям расскажут о правилах безопасного поведения в лесу и в городе, о том, как не потеряться и что делать, если это всё же произошло.