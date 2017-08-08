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В Тульской области взорвали гранату Ф-1 времен войны

В Тульской области взорвали гранату Ф-1 времен войны

Боеприпас был обнаружен в деревне Стекольная Слобода Чернского района.

7 августа в Чернском районе была обезврежена граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Работы выполнили специалисты подразделения поисково-спасательной службы ГУ ТО «Управление противопожарной службы».

Спасатели предупреждают:

Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:
  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
  • дождитесь прибытия оперативных служб.

Звоните в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного 112 и 101.

сегодня, в 09:39 0
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