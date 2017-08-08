В Тульской области взорвали гранату Ф-1 времен войны

Боеприпас был обнаружен в деревне Стекольная Слобода Чернского района.

7 августа в Чернском районе была обезврежена граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Работы выполнили специалисты подразделения поисково-спасательной службы ГУ ТО «Управление противопожарной службы». Спасатели предупреждают: Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд: Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

дождитесь прибытия оперативных служб.

Звоните в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного 112 и 101.