В Тульской области взорвали гранату Ф-1 времен войны
Боеприпас был обнаружен в деревне Стекольная Слобода Чернского района.
7 августа в Чернском районе была обезврежена граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Работы выполнили специалисты подразделения поисково-спасательной службы ГУ ТО «Управление противопожарной службы».
Спасатели предупреждают:Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб.
Звоните в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного 112 и 101.
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