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Страшная смерть: В Тульской области двое рабочих фермерского хозяйства утонули в зерне
tatzerno.ru

Страшная смерть: В Тульской области двое рабочих фермерского хозяйства утонули в зерне

Первые дни уборки урожая зерна в Тульской области отметились сразу двумя смертями.

Трагедия произошла 5 августа в селе Кадное Каменского района в зернохранилище местного крестьянско-фермерского хозяйства.

Как стало известно Myslo, 53-летний мужчина выполнял в зернохранилище сварочные работы, когда подъехал грузовик и ссыпал зерно в зерносушилку. Мужчину засыпало зерном.

На помощь пострадавшему поспешил его 46-летний напарник, но помочь ничем не смог.

Тела мужчин без признаков жизни обнаружили спустя час при отгрузке зерна в КамАЗ. 

В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области сообщили, что сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. 

И. о. старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ Светлана Фомина:

Светлана Фомина

– Проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти обоих мужчин стало перекрытие посторонним предметом (зерном) дыхательных путей. 

 

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе имели ли право вообще рабочие находиться в зернохранилище в момент отгрузки.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:31 0
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