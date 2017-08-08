Страшная смерть: В Тульской области двое рабочих фермерского хозяйства утонули в зерне

tatzerno.ru

Трагедия произошла 5 августа в селе Кадное Каменского района в зернохранилище местного крестьянско-фермерского хозяйства.

Как стало известно Myslo, 53-летний мужчина выполнял в зернохранилище сварочные работы, когда подъехал грузовик и ссыпал зерно в зерносушилку. Мужчину засыпало зерном.

На помощь пострадавшему поспешил его 46-летний напарник, но помочь ничем не смог.

Тела мужчин без признаков жизни обнаружили спустя час при отгрузке зерна в КамАЗ.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области сообщили, что сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

И. о. старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ Светлана Фомина:

Светлана Фомина – Проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти обоих мужчин стало перекрытие посторонним предметом (зерном) дыхательных путей.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе имели ли право вообще рабочие находиться в зернохранилище в момент отгрузки.