Полиция: Происшествие в центральном универмаге Тулы не связано с терроризмом

Как сообщили Myslo очевидцы, сегодня универмаг на улице Советской в Туле оцепила полиция. В здание никого не впускают.

Криминалисты снимали отпечатки пальцев со стеклянных дверей универмага.

Как рассказал корреспондент Myslo с места событий, вход в магазин действительно закрыт, на двери висит соответствующее объявление.

Полиция прокомментировала инцидент.

Как сообщили Myslo в пресс-службе регионального УМВД, работа в универмаге ведется по сообщению об имущественном преступлении. В здание никого не пускают, чтобы посторонние не мешали работать следственно-оперативной группе.

Руководитель пресс-службы УМВД по Тульской области Андрей Ярцев: