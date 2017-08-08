Полиция: Происшествие в центральном универмаге Тулы не связано с терроризмом
Как ранее сообщал Myslo, в Туле оцеплен центральный универмаг. На месте работают полицейские и кинологи.
Как сообщили Myslo очевидцы, сегодня универмаг на улице Советской в Туле оцепила полиция. В здание никого не впускают.
Криминалисты снимали отпечатки пальцев со стеклянных дверей универмага.
Как рассказал корреспондент Myslo с места событий, вход в магазин действительно закрыт, на двери висит соответствующее объявление.
Полиция прокомментировала инцидент.
Как сообщили Myslo в пресс-службе регионального УМВД, работа в универмаге ведется по сообщению об имущественном преступлении. В здание никого не пускают, чтобы посторонние не мешали работать следственно-оперативной группе.
Руководитель пресс-службы УМВД по Тульской области Андрей Ярцев:
Андрей Ярцев
– Происшествие никак не связано с терроризмом. На месте работает следственно-оперативная группа. Пока в здание никого не пускают, проход к бутикам перекрыт.
Как стало известно Myslo, один из предпринимателей, работавших в универмаге, 8 августа сообщил в полицию о краже товарно-материальных ценностей. Сумма ущерба и другие обстоятельства уточняются.