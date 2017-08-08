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Полиция: Происшествие в центральном универмаге Тулы не связано с терроризмом
Фото Дмитрия Дзюбина.

Полиция: Происшествие в центральном универмаге Тулы не связано с терроризмом

Как ранее сообщал Myslo, в Туле оцеплен центральный универмаг. На месте работают полицейские и кинологи.

Как сообщили Myslo очевидцы, сегодня универмаг на улице Советской в Туле оцепила полиция. В здание никого не впускают.

Криминалисты снимали отпечатки пальцев со стеклянных дверей универмага.

Как рассказал корреспондент Myslo с места событий, вход в магазин действительно закрыт, на двери висит соответствующее объявление.

Полиция прокомментировала инцидент.

Как сообщили Myslo в пресс-службе регионального УМВД, работа в универмаге ведется по сообщению об имущественном преступлении. В здание никого не пускают, чтобы посторонние не мешали работать следственно-оперативной группе.

Руководитель пресс-службы УМВД по Тульской области Андрей Ярцев:

Андрей Ярцев

– Происшествие никак не связано с терроризмом. На месте работает следственно-оперативная группа. Пока в здание никого не пускают, проход к бутикам перекрыт.

Как стало известно Myslo, один из предпринимателей, работавших в универмаге, 8 августа сообщил в полицию о краже товарно-материальных ценностей. Сумма ущерба и другие обстоятельства уточняются.

сегодня, в 13:37 +1
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