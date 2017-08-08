новости
новости
Регистрация
В Туле при взрыве колеса пострадал пассажир троллейбуса

В Туле при взрыве колеса пострадал пассажир троллейбуса

Мужчина госпитализирован.

Дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса произошло сегодня на улице Макаренко в районе дома №6. У троллейбуса взорвалось колесо. Авария случилась во время движения.

В УГИБДД России по Тульской области Myslo сообщили, что в результате ЧП пострадал 61-летний мужчина.

Пенсионер доставлен в больницу с травмами. Угрозы для его жизни нет, сообщили в ведомстве. 

Стражи порядка сейчас выясняют более детально обстоятельства ДТП.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:29 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
ДТПтроллейбусвзорвалось колесо

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Страшная смерть: В Тульской области двое рабочих фермерского хозяйства утонули в зерне
Страшная смерть: В Тульской области двое рабочих фермерского хозяйства утонули в зерне
Очевидцы: В Туле оцеплен центральный универмаг
Очевидцы: В Туле оцеплен центральный универмаг
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.