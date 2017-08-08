В Туле при взрыве колеса пострадал пассажир троллейбуса

Дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса произошло сегодня на улице Макаренко в районе дома №6. У троллейбуса взорвалось колесо. Авария случилась во время движения.

В УГИБДД России по Тульской области Myslo сообщили, что в результате ЧП пострадал 61-летний мужчина.

Пенсионер доставлен в больницу с травмами. Угрозы для его жизни нет, сообщили в ведомстве.

Стражи порядка сейчас выясняют более детально обстоятельства ДТП.