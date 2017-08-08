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На каких улицах Тулы 9 августа не будет электричества

На каких улицах Тулы 9 августа не будет электричества

Плановые отключения в областном центре пройдут с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» проведут ремонт и профилактику по следующим адресам:

  • ул. Декабристов, 11-139 (нечётн.), 158, 164,
  • пер. Докучаева, 1-6,
  • ул. Докучаева, 30-46 (чётн.), 31-43 (нечётн.),
  • пер. Комарова, 1-6,
  • пер. Мусоргского, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • пр-д Вильямса, 1, 2, 3,
  • ул. Комбайновая, 16, 17, 18,
  • ул. 1-я Прокатная, 18-27,
  • ул. Герцена, 12-а, 50, 50-а,
  • ул. Пузакова, 14, 18,
  • Мясново: Ханинский пр-д, 9,
  • ул. Кауля, 27, 31, 56,
  • ул. Рогожинская, 7,
  • ул. Будённого, 90, 90-а, 79-а,
  • ул. Перекопская, 1.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:49 +2
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