На каких улицах Тулы 9 августа не будет электричества
Плановые отключения в областном центре пройдут с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» проведут ремонт и профилактику по следующим адресам:
- ул. Декабристов, 11-139 (нечётн.), 158, 164,
- пер. Докучаева, 1-6,
- ул. Докучаева, 30-46 (чётн.), 31-43 (нечётн.),
- пер. Комарова, 1-6,
- пер. Мусоргского, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- пр-д Вильямса, 1, 2, 3,
- ул. Комбайновая, 16, 17, 18,
- ул. 1-я Прокатная, 18-27,
- ул. Герцена, 12-а, 50, 50-а,
- ул. Пузакова, 14, 18,
- Мясново: Ханинский пр-д, 9,
- ул. Кауля, 27, 31, 56,
- ул. Рогожинская, 7,
- ул. Будённого, 90, 90-а, 79-а,
- ул. Перекопская, 1.
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