новости
новости
Регистрация
Ефремовских медиков подозревают в смерти 31-летнего пациента
Фото: user27.js.uitclassroom.com/ru

Ефремовских медиков подозревают в смерти 31-летнего пациента

По версии следствия, врачи перепутали панкреатит с инфарктом.

В Ефремовский следственный отдел обратилась местная жительница с заявлением, что ее сыну не была оказана квалифицированная помощь в районной больнице, вследствие чего он скончался. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

14 сентября 2015 года в Ефремовскую районную больницу поступил 31-летний мужчина. Он жаловался на давящую боль с левой стороны грудной клетки и тошноту. Его госпитализировали с диагнозом «острый панкреатит» и начали лечение. В течение нескольких дней симптомы панкреатита исчезли, но давящая боль в груди осталась. Спустя три дня больному все-таки сделали ЭКГ. По результатам анализа у мужчины диагностировали острый инфаркт миокарда, от которого спустя два дня он скончался.

Проверка показала, что пациенту с болевым синдромом в грудной клетке вовремя не сделали ЭКГ, что не позволило медикам поставить верный диагноз и своевременно начать правильное лечение.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:36 +1
Другие статьи по темам
Событие
Ефремовец скончался из-за халатности врачей
Место
ЕфремовТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

33-летний житель Богородицкого района застрелил из ружья своего друга и его отца
33-летний житель Богородицкого района застрелил из ружья своего друга и его отца
Прокуратура Киреевского района наказала УК за голубей и дырявую крышу
Прокуратура Киреевского района наказала УК за голубей и дырявую крышу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.