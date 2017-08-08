Ефремовских медиков подозревают в смерти 31-летнего пациента

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В Ефремовский следственный отдел обратилась местная жительница с заявлением, что ее сыну не была оказана квалифицированная помощь в районной больнице, вследствие чего он скончался. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

14 сентября 2015 года в Ефремовскую районную больницу поступил 31-летний мужчина. Он жаловался на давящую боль с левой стороны грудной клетки и тошноту. Его госпитализировали с диагнозом «острый панкреатит» и начали лечение. В течение нескольких дней симптомы панкреатита исчезли, но давящая боль в груди осталась. Спустя три дня больному все-таки сделали ЭКГ. По результатам анализа у мужчины диагностировали острый инфаркт миокарда, от которого спустя два дня он скончался.

Проверка показала, что пациенту с болевым синдромом в грудной клетке вовремя не сделали ЭКГ, что не позволило медикам поставить верный диагноз и своевременно начать правильное лечение.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.