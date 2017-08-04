В ходе благотворительной акции «Белый цветок» туляки собрали полтора миллиона рублей

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталья Зыкова вручила средства, необходимые для реабилитации детей, трем семьям из Тулы, Щекинского района и Суворова. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Деньги были собраны в рамках благотворительной акции «Белый цветок», которая в этом году проходила с 27 мая по 8 июня. Всего в текущем году получателями адресной благотворительной помощи стали семь детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в поддержке, лечении и реабилитации.

Для девочки из Суворова был приобретен инфузомат, расходные материалы и препараты для парентерального питания. Наталья Зыкова сообщила, что акция «Белый цветок» проводилась в регионе во второй раз. В этом году планировалось собрать порядка 1 млн рублей и помочь пяти детям с ограниченными возможностями здоровья.