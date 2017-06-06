Жительница Суворова убила бывшего любовника

6 июня в реанимации Суворовской центральной районной больницы скончался 40-летний местный житель. По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело по статье «убийство». По подозрению в совершении преступления была задержана бывшая сожительница погибшего.

По версии следствия, 5 июня между подозреваемой, которая была в состоянии алкогольного опьянения, и потерпевшим произошел конфликт из-за давних обид. Женщина взяла на кухне нож и нанесла бывшему сожителю удар в область брюшной полости. С полученной травмой

мужчину доставили в больницу. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и заключении подозреваемой под стражу.