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Жительница Суворова убила бывшего любовника

Жительница Суворова убила бывшего любовника

По данному факту возбуждено уголовное дело.

6 июня в реанимации Суворовской центральной районной больницы скончался 40-летний местный житель. По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело по статье «убийство». По подозрению в совершении преступления была задержана бывшая сожительница погибшего. 

По версии следствия, 5 июня между подозреваемой, которая была в состоянии алкогольного опьянения, и потерпевшим произошел конфликт из-за давних обид. Женщина взяла на кухне нож и нанесла бывшему сожителю удар в область брюшной полости. С полученной травмой 
мужчину доставили в больницу. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался. 

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и заключении подозреваемой под стражу.

сегодня, в 17:22 +1
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