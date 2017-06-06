В Туле 19-летний мошенник продавал несуществующую машину

Сейчас парень задержан. Уже установлена его причастность к трем преступлениям.

Сотрудники отдела «К» (подразделение МВД России, борющееся с преступлениями в сфере информационных технологий, а также с незаконным оборотом радиоэлектронных средств и специальных технических средств) задержали 19-летнего жителя поселка Плеханово по подозрению в мошенничестве.

По имеющейся информации, молодой человек размещал в интернете объявления о продаже автомобиля по сильно заниженной цене. Потенциальных покупателей он уверял, что на транспортное средство уже есть большое количество заявок и для того, чтобы его забронировать, необходимо скинуть предоплату на банковскую карту. Сумма предоплаты составляла от 5 до 15 тысяч рублей. После получения денег молодой человек переставал выходить на связь с потерпевшими.

На данный момент следствием установлена причастность 19-летнего представителя цыганского этноса к совершению трех преступлений.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждены уголовные дела по ст. «Мошенничество». Оперативники выясняют причастность задержанного к совершению других подобных преступлений. Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде.