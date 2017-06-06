За избиение гаишников жительнице Щёкино грозит 5 лет лишения свободы

Женщина была пьяная и вела себя агрессивно.

В Туле возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней женщины по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Во время рейда «Тонировка», который проводили сотрудники ГИБДД на улице Кирова, экипаж дорожно-патрульной службы полиции остановил автомобиль «Опель Астра». У машины светопропускные особенности передних стекол не соответствовали требованиям технического регламента. В отношении водителя за данное нарушение был составлен протокол.

В «Опеле» в качестве пассажира находилась 31-летняя жительница Щёкино. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, женщина была пьяна и вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников ГИБДД.

Полицейские ее предупредили, что если она не успокоится, то ее доставят в дежурную часть. Однако женщина не прекратила свои действия.

– Сотрудник ДПС попытался сопроводить её в патрульный автомобиль, на что она ответила агрессивным поведением, начала хватать сотрудников полиции за форменную одежду, размахивать руками и ногами, нанося удары стражам порядка. Полицейскими было принято решение применить специальные средства «наручники».

На заднем сидении патрульного автомобиля женщина нанесла телесные повреждения сидевшему рядом сотруднику ГИБДД.

Она была доставлена в здание Управления МВД России по городу Туле. Находясь возле дежурной части, женщина пыталась разбить стекло, причинить телесные повреждения сотрудникам полиции, а также повредила имущество, — сообщили в ведомстве.

На дебоширку составили административный протокол по ч.2 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка». Решением суда на неё был наложен штраф — 1000 рублей.

В рамках уголовного дела за применение насилия к представителям власти следователи проводят проверку. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.