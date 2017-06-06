Тульский «Арсенал» пока без тренера

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Самая, пожалуй, сенсационная новость, прозвучавшая в понедельник – то, что клуб не вел переговоров ни с Рашидом Рахимовым, ни с Дмитрием Аленичевым. Хотя и та, и другая фамилия активно обрастала слухами целую неделю применительно к Туле. Они активно обсуждались во всех СМИ, более-менее регулярно пишущих на тему футбола. И никто из клуба «Арсенал» эти размышления не опровергал. В конце прошлой недели большинство журналистов столичных изданий и экспертов пришли к выводу, что Тулу возглавит Рахимов.



Поэтому для тех, кто до сих пор не верит глазам своим, повторим: клуб «Арсенал» не вел переговоров ни с Рашидом Рахимовым, ни с Дмитрием Аленичевым. Об этом уже заявлено официально.



Неспешный поиск нового тренера, как и новых футболистов, ведется везде, где есть прямая заинтересованность в развитии клуба. Потому что клуб должен быть готов к любой неожиданности. Пример – фамилия Манчини применительно к «Зениту» всплыла в тот момент, когда главный тренер Луческу, в случае выполнения задачи на сезон оказаться в Лиге чемпионов, вполне мог рассчитывать на продолжение сотрудничества. Но с Манчини на всякий случай уже хотя бы познакомились. И, надо предполагать, не с ним одним.

Более близкий нам пример – Аленичев, наверное, предполагал в душе вариант, что уйдет в «Спартак», но он готовил себе смену, в качестве руководителя молодежки, пригласив Виктора Булатова. И сам же его представил как сменщика болельщикам и тульской прессе в момент своего ухода. На смену власти ушли даже не дни, а часы, и клуб тут же начал планомерную подготовку к новому сезону.

Варианта возвращения в Тулу Аленичева даже не рассматривалось. Хотя его здесь и любят, и ждут, во всяком случае, подавляющее количество людей в городе и области. Но, по словам президента клуба Гурама Аджоева, «при всем уважении к Аленичеву, у меня другие мысли насчет нового главного тренера».

Согласимся. Мы никоим образом не ставим под сомнение, что человек, возглавляющий клуб, может иметь собственное мнение относительно путей его развития. Это правильно. С этим никто не спорит. Не нравится так ему Аленичев, ну так огласите весь список, пожалуйста. Каковы ваши мысли относительно главного тренера? Какие персоналии под них подходят?

Мы много говорим о патриотизме теперь. Так вот никто не будет спорить, что Дмитрий Аленичев – настоящий патриот Тулы. Он это доказывал не раз, в том числе и после того, как ушел из «Арсенала». И в его нынешнем тренерском штабе – Валерий Клейменов, щекинец. Человек, начинавший свою футбольную жизнь в «Арсенале» и работавший уже здесь тренером. Почему туляки уезжают поднимать Красноярск в премьер-лигу, а мы тут сидим и вздрагиваем, какого кудесника тренерского цеха нам еще предложат.

В конце концов, тренеры приходят и уходят, а наш «Арсенал»

остается с нами.

Хотим-то мы самой малости: чтобы за игру команды не было стыдно, как это случалось нынешней весной. И, конечно, никто в Туле не хочет повторения «кирьяковщины». А именно ее почему-то с большой опаской теперь и ждешь.

