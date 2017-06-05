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ЧП в Платоновском парке: 38-летняя тулячка стреляла из «Пионера»
Кадр из видео Олега И.

ЧП в Платоновском парке: 38-летняя тулячка стреляла из «Пионера»

Росгвардия прокомментировала задержание женщины, стрелявшей в прохожих 1 июня.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны в составе прапорщика Игоря Брылева и старшего сержанта Сергея Найденова поступила информация о том, что в Платоновском парке слышны выстрелы.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии установили, что неизвестная женщина начала стрелять по проходившим мимо молодым людям из предмета, похожего на пистолет.

В целях безопасности молодые люди спрятались в своем автомобиле, однако женщина приблизилась к ним и выстрелила в заднее стекло.

На момент прибытия сотрудников нападавшая находилась неподалеку от парка и не пыталась скрыться.

Женщина была задержана. Это 38-летняя жительница Тулы. При себе у нее было обнаружено аэрозольное устройство самообороны «Пионер» и 4 заряда к нему, направленные в Экспертно-криминалистический Центр УМВД России по Тульской области.

По данному факту проводится проверка.

Подробнее об этой истории Myslo писал здесь и здесь. На видео Олега И. – первые кадры после задержания.

 

По словам очевидцев, полицейские сообщили им, что возмутительнице общественного спокойствия грозит штраф 500 рублей.

Как рассказал Myslo очевидец, машина, по которой стреляла женщина, получила повреждения. Женщину задержали, оружие изъяли. Сигнальный это пистолет или нет, пока неизвестно.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:44 0
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