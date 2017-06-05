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Дмитрий Аленичев: «Звонков из Тулы не было»
Фото из архива Myslo.

Дмитрий Аленичев: «Звонков из Тулы не было»

Новый тренер «Енисея» опроверг информацию о том, что его звали в «Арсенал».

Дмитрий Аленичев в качестве нового тренера «Енисея» дал интервью сайту «Спорт Экспресс». Аленичев опроверг информацию о том, что его звали работать в «Арсенал».

— А правда, что летом Вас опять звали в Тулу?

– Нет. Ни одного звонка оттуда не было, — заявил тренер.

К слову, президент «Арсенала» Гурам Аджоев этому же изданию заявил, что никаких переговоров клуб не ведет и с Рашидом Рахимовым. А с кем же тогда ведет? Скоро всё узнаем.

Сюжет: Арсенал
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