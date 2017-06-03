Стрельба в Платоновском парке: подробности
Нашелся еще один свидетель пьяного дебоша.
Женщина немного поговорила с нами и отошла к своей подруге. Мы решили уйти. Она это заметила, и, видимо, не захотела расставаться.
Крикнула вслед «стоять» и ...выстрелила в нашу сторону! Мы ускорили шаг.
Встретили на дороге еще компанию из четырех человек: две девушки и два парня. Мы сразу посоветовали им уходить. Кто бы мог подумать, что женщина начнет стрелять?! Поэтому компания сначала отнеслась к нашему сообщению скептически. А что случилось потом вы уже знаете... Кстати, по словам полицейских, пистолет был газовый.
Как ранее сообщал Myslo, 1 июня в Платоновском парке пьяная тулячка устроила стрельбу из неизвестного оружия. Никто не пострадал.
Очевидец происшествия Олег (он попросил не афишировать его фамилию), снял на видео первые минуты после стрельбы и прибытия полиции.
По его словам, женщина была пьяной «в нули» и стреляла по их машине.
Оперативно получить комментарий полиции по данному факту Myslo пока не удалось.