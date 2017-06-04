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Тулячка перевела мошеннику деньги за доступ к фото и видео в соцсети

Тулячка перевела мошеннику деньги за доступ к фото и видео в соцсети

После получения денег злоумышленник заблокировал женщине доступ к группе.

В дежурную часть отдела МВД по Щёкинскому району с заявлением обратилась 28-летняя жительница Самарской области. Женщина сообщила, что она стала жертвой мошенника, который завладел 35 тыс. рублей.

Злоумышленник действовал через социальную сеть.

Полицейскими было установлено, что в одной из соцсетей была создана группа, которая предлагала пользователям доступ к различной информации, в том числе просмотру фото и видеоматериалов. Для получения более расширенного и закрытого доступа к данной группе, администратор потребовал у женщины перевести на банковскую карту вышеуказанную сумму денег.

После получения денежных средств, злоумышленник заблокировал аккаунт женщины, лишив её возможности пользования закрытой группой.

Оперативниками при проведении мероприятий был установлен администратор этой группы. Им оказался 27-летний мужчина, который проживал на съёмной квартире в Центральном округе областного центра. В настоящее время от него получены признательные показания. В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:25 +1
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