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В Туле проходит первый Городской экологический фестиваль
Фото пресс-службы администрации Тулы

В Туле проходит первый Городской экологический фестиваль

Территория фестиваля поделена на несколько тематических площадок.

Площадки фестиваля работают на набережной реки Упы с 12.00 до 17.30.

Территория фестиваля поделена на несколько тематических площадок:

- лекционная площадка (выступления известных спикеров на темы экологического воспитания и рационального природопользования, раздельного сбора отходов, выгодных экопривычек в быту, натуральной косметики и бытовой химии, осознанного родительства);

- йога (бесплатные занятия на воздухе в течение всего фестиваля от ведущих йога-центров города);

- площадка с мастер-классами по созданию различных изделий своими руками;

- площадка с мастер-классами по приготовлению вегетарианской кухни; - handmade зона;

- площадка ГУК ТО «Тульский областной экзотариум» (настольные экологические игры, интерактивные мини-лекции с участием питомцев зоопарка, благотворительный аукцион - экосумки, расписанные сотрудниками Тульского экзотариума, биоблиц - экологический квест в рамках международной кампании http://www.letitgrow.eu);

- площадка под «буккроссинг» и сбор макулатуры от населения; - площадка под арт-объекты из пэт бутылок;

- сцена (музыкальные выступления, награждение эколидеров и активистов). Также в рамках проведения фестиваля состоялся конкурс «Хлам-арт по-тульски», на котором воспитанники детских школ искусств города Тулы представили изделия, изготовленные из мусора.

Основная задача конкурса – привлечь внимание туляков к проблемам экологии. Так, например, из мусорных пакетов ребята изготовили костюм Екатерины II, который был представлен на дефиле во время открытия фестиваля.

В День города планируется провести более массовый показ.Также на конкурсе был представлен тульский пряник, выполненный из прессованного картона тары для яиц. 

По итогам осмотра конкурсной комиссией будут выбраны победители данного конкурса, которые получат призы и подарки, сообщает пресс-служба администрации Тулы.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:25 +1
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