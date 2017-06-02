Тульская область заключила пять инвестиционных соглашений на 28 млрд рублей

Фото: tularegion.ru

Завершился второй день работы тульской делегации на XXI Петербургском международном экономическом форуме.

Одним из главных событий этого дня стало объявление результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Тульская область, как и в прошлом году, заняла четвёртое место.

Эффективность работы тульского региона с инвесторами отметил глава государства. На Пленарном заседании форума Владимир Путин назвал Тульскую область регионом, входящим в число лидеров инвестиционного роста.

В рамках второго дня форума Тульская область заключила пять соглашений о взаимодействии в области инвестиционных проектов на общую сумму более 28 млрд рублей.

Состоялось утверждение дорожной карты, которая позволит расширить использование высокотехнологичной продукции организаций Тульской области, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром». Также Тульская область заключила соглашение о сотрудничестве с Курганской областью.

Алексей Дюмин отметил, что руководство региона позиционирует Тульскую область, как территорию, благоприятную для ведения бизнеса: