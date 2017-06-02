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Тульская область заключила пять инвестиционных соглашений на 28 млрд рублей
Фото: tularegion.ru

Тульская область заключила пять инвестиционных соглашений на 28 млрд рублей

Завершился второй день работы тульской делегации на XXI Петербургском международном экономическом форуме.

Одним из главных событий этого дня стало объявление результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Тульская область, как и в прошлом году, заняла четвёртое место.

Эффективность работы тульского региона с инвесторами отметил глава государства. На Пленарном заседании форума Владимир Путин назвал Тульскую область регионом, входящим в число лидеров инвестиционного роста.

В рамках второго дня форума Тульская область заключила пять соглашений о взаимодействии  в области инвестиционных проектов на общую сумму более 28 млрд рублей.

Состоялось утверждение дорожной карты, которая позволит расширить использование высокотехнологичной продукции организаций Тульской области, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром». Также Тульская область заключила соглашение о сотрудничестве с Курганской областью.

Алексей Дюмин отметил, что руководство региона позиционирует Тульскую область, как территорию, благоприятную для ведения бизнеса:

Мы заинтересованы в том, чтобы сделать условия работы для бизнеса более комфортными. Предстоит большая работа по многим направлениям – снижение административных барьеров, упрощение контрольно-надзорной деятельности в отношении бизнеса. Эти проблемы нельзя отнести к числу непреодолимых. Все они решаемы.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:05 0
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