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Ранним утром в Туле загорелся автомобиль «Ауди»
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Ранним утром в Туле загорелся автомобиль «Ауди»

В происшествии никто не пострадал.

1 июня в 5.23 в «Единую службу спасения-112» сообщили о возгорании деревянного сарая, расположенного в Туле на ул. Н. Руднева. Пожар перекинулся на припаркованный рядом автомобиль «Ауди А6».


Фото из группы ВКонтакте «Подслушано в Туле».

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 5.30 и через пять минут справились с огнем.



В результате происшествия сарай сгорел полностью, у автомобиля оплавились бампер, правое зеркало, повреждено лобовое стекло. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:53 +1
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