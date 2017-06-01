Ранним утром в Туле загорелся автомобиль «Ауди»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

1 июня в 5.23 в «Единую службу спасения-112» сообщили о возгорании деревянного сарая, расположенного в Туле на ул. Н. Руднева. Пожар перекинулся на припаркованный рядом автомобиль «Ауди А6».



Фото из группы ВКонтакте «Подслушано в Туле».

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 5.30 и через пять минут справились с огнем.





В результате происшествия сарай сгорел полностью, у автомобиля оплавились бампер, правое зеркало, повреждено лобовое стекло. Причина пожара устанавливается.