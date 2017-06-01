«Проктер энд Гэмбл» сделает свои производства в Новомосковске безотходными

Фото Татьяны Алексеевой.

Их подгузники будут лучше впитывать, а моющие средства еще лучше мыть.

На ПМЭФ-2017 губернатор Тульской области Алексей Дюмин и президент компании «Проктер энд Гэмбл» по региону Европа Гари Кумб подписали соглашение о модернизации предприятия в Новомосковске и запуске новых производственных линий.

Предприятие «Проктер энд Гэмбл» работает в Тульской области четверть века и является крупнейшим налогоплательщиком региона.

– Это конкретный пример стратегического партнерства с иностранной инвестиционной компанией, — сказал Алексей Дюмин. — Данное соглашение предусматривает запуск новых линий, модернизацию уже работающих производств. Мы на протяжении всего времени сотрудничестве оказывали и будет дальше оказывать поддержку этой крупнейшей иностранной компании.

– Мы продолжим работу в Тульской области, — сказал Гари Кумб. — Россия предоставляет прекрасные возможности для развития компании. Мы инвестируем в новомосковское предприятие около 5 млрд руб. Модернизация коснется производства таких известных марок как детские подгузники, производства моющих средств "Фери" и некоторых других. За последние 7 лет мы сократили потребление нашими производствами воды и электроэнергии на 20%. А после модернизации мы планируем довести свои отходы до нулевого уровня.

справка

ООО «Проктер энд Гэмбл» выпускает товары в категории средств по уходу за домом и товары по уходу за детьми. Около 50% продукции P&G, продающейся на российском рынке, производится на ООО «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск».

Около 25% продукции, производимой на заводе, экспортируется в соседние страны. Производство моющих средств — ведущее направление на заводе.

Также на заводе выпускается средство для мытья посуды Fairy и Миф, жидкие средства для стирки Ariel-гель, детские подгузники Pampers, кондиционер для белья Lenor, чистящие средства Mr Proper. В состав производства входит цех полимерной тары, изготавливающий полиэтиленовую упаковку для продукции.

Численность сотрудников около 1 тыс. человек.